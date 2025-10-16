ХК Кременчук стартує в Континентальному кубку IIHF: все про турнір, календар матчів і де дивитися поєдинки української команди
Деталі нового формату Кубка, суперники українців, розклад трансляцій та слова нападника містян Владислава Браги напередодні старту змагань
близько 1 години тому
Континентальний кубок IIHF: новий формат і представники
28-й сезон Континентального кубка IIHF стартує в оновленому форматі. У змаганні беруть участь 14 команд з 14 країн, турнір пройде в три раунди – з жовтня 2025 по січень 2026 року.
Перший етап триватиме з 17 по 19 жовтня у двох групах:
Група A – у Вільнюсі (Литва);
Група B – у Реметя (Румунія). Саме тут виступить український ХК Кременчук.
Суперники Кременчука
До нашої групи B потрапили:
Будапешт (Угорщина)
ХК Кременчук (Україна)
Црвена Звезда (Сербія)
Георгені (Румунія)
Команди зіграють у форматі одноколового турніру і лише переможець групи пройде до наступного етапу – Групи C, що відбудеться у французькому Анже з 14 по 16 листопада. Там на тріумфатора групи Кременчука вже чекають власне французький Анже та італійська Кортіна.
Від групи А за вихід до другого раунду Континентального кубка цього вікенду в Литві змагатимуться господарі з Хокейних Панків, латвійського Мого, естонської Нарви та ісландського Акюрейрі.
ХК Кременчук: чемпіон та володар Кубка України готовий до нового виклику
Для ХК Кременчук це вже третя участь у Континентальному кубку (після 2016 і 2023 років). Обидва попередні виступи завершилися без перемог, тож цього разу команда вирушила до Румунії з бажанням довести свій клас і гідно представити Україну.
Чинні чемпіони України та володарі Кубка України 2025 року мають у складі гравців національної збірної – серед них форварди Гліб Кривошапкін та Віталій Лялька, які прагнуть перемог на румунській землі після весняного чемпіонату світу ІА в Сфінту-Георге. Тоді нашій національній збірній не вистачило півкроку для того, щоб вити в еліту світового хокею. Надзвичайно багато в наступні три дні, звісно, залежатиме від основного воротаря української команди Едуарда Захарченка.
Заявка ХК Кременчук на турнір
Владислав Брага: «Для нас – честь представляти Україну в Континентальному кубку»
Нападник Владислав Брага, найкращий бомбардир команди на старті чемпіонату та найцінніший нападник Кубка України, поділився своїми очікуваннями з офіційним сайтом Федерації хокею України:
Неправильно буде оцінювати форму команди, але скажу так що ми взяли Кубок України, команда виконала свою роботу, якщо кажучи про себе, то і індивідуально є певний показник проробленої роботи на тренуваннях та результативність у іграх.
Можливо зіграє фактор, що ми свіжіші. Це хокей, вирішують все дрібниці у кожному епізоді. Все можливо.
Брага також підкреслив, що мотивація на турнір у команди максимальна:
Для нас – честь представляти Україну у Континентальному кубку. На нас будуть дивитися по всій країні. Моє рідне місто Кам’янське, міста де я грав: Новояворівськ, Херсон, Біла Церква, ну і звісно – Кременчук. Хочеться порадувати вболівальників результатом та пройти у наступний раунд, матч за матчем будемо намагатися втілити це у реальність.
Розклад матчів групи ХК Кременчук (Реметя, Румунія)
П'ятниця, 17 жовтня
15:00 Кременчук vs Будапешт
19:00 Георгені vs Црвена Звезда
Субота, 18 жовтня
15:00 Црвена Звезда vs Кременчук
19:00 Будапешт vs Георгені
Неділя, 19 жовтня
15:00 Будапешт vs Црвена Звезда
19:00 Георгені vs Кременчук
Де дивитися матчі ХК Кременчук
Усі матчі української команди в прямому ефірі покаже Київстар ТБ, а коментуватиме зустрічі головний редактор XSPORT – Олександр Сукманський.