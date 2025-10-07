IIHF запустить жіночий чемпіонат Європи з хокею
Перший турнір відбудеться у 2027 році
8 хвилин тому
Фото: Getty Images
Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила про створення чемпіонату Європи серед жіночих збірних. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Перший турнір заплановано на квітень 2027 року. Його метою є розвиток жіночого хокею та підвищення популярності цього виду спорту в Європі.
Формат змагань і кількість учасниць будуть визначені пізніше.
Крім того, IIHF змінила терміни проведення чемпіонату світу серед жінок — починаючи з 2026 року турнір проходитиме в листопаді, а не у квітні.
IIHF запускає новий турнір European Nations Cup.
Поділитись