Денис Сєдашов

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оголосила про створення чемпіонату Європи серед жіночих збірних. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Перший турнір заплановано на квітень 2027 року. Його метою є розвиток жіночого хокею та підвищення популярності цього виду спорту в Європі.

Формат змагань і кількість учасниць будуть визначені пізніше.

Крім того, IIHF змінила терміни проведення чемпіонату світу серед жінок — починаючи з 2026 року турнір проходитиме в листопаді, а не у квітні.

IIHF запускає новий турнір European Nations Cup.