Сергій Разумовський

Збірна України U-18 з хокею провела заключний контрольний матч у межах підготовки до чемпіонату світу в Дивізіоні 1A. У своєму останньому спарингу перед стартом турніру юнацька команда України здобула перемогу над однолітками з Польщі з рахунком 4:2.

Одним із головних героїв зустрічі став Воротеляк, який зробив вагомий внесок у перемогу синьо-жовтих. На його рахунку закинута шайба та результативна передача, що допомогло українській збірній завершити підготовчий етап на позитивній ноті.

Для української команди цей матч став другим контрольним поєдинком у межах підготовки до майбутньої світової першості. У першому спарингу збірна України U-18 зазнала поразки від Угорщини. Основний час тієї зустрічі не визначив переможця, а в овертаймі сильнішими виявилися угорці — 2:1.

Чемпіонат світу в Дивізіоні 1A розпочнеться 18 квітня. На турнірі, який є другим за силою рівнем у структурі юнацьких світових першостей, суперниками української збірної стануть команди Словенії, Угорщини, Казахстану, Польщі та Швейцарії.

Таким чином, перед стартом офіційних матчів українські хокеїсти завершили підготовку з однією перемогою та однією поразкою в контрольних зустрічах. Тепер команда зосередиться безпосередньо на виступі в чемпіонаті світу, де на неї чекає боротьба з сильними суперниками за високі місця.

Контрольний матч

Польща U-18 – Україна U-18 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Шайби: 0:1 – Воротеляк (Жеребко), 29:17; 1:1 – Вуль, 31:16; 1:2 – Васяк (буліт), 34:17; 1:3 – Остапенко (Воротеляк), 36:39; 1:4 – Науменко (Лучкін, Чайка), 54:04; 2:4 – Домалевскі (Галант, Бохинскі), 56:33