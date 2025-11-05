Збірна України розгромила Литву в товариському матчі
Гребеник відіграв у статусі капітана
близько 1 години тому
Збірна України з хокею здобула переконливу перемогу над Литвою в товариському матчі — 5:1.
Поєдинок став підготовкою до міжнародного сезону та дав шанс молодим гравцям.
У першому періоді Полоницький відкрив рахунок. Другий період став ключовим, оскільки відзначились Матусевич, Абаджян та Захаров.
У третьому періоді закинув шайбу Гребеник, але Литва скоротила відставання.
Матч став дебютним для нападників Богдана Середницького, Євгенія Абаджяна, Святослава Тимченка та Сергія Стецюри. Усі вони отримали ігровий час і Абаджян забив, Середницький асистував.
Також вперше капітанську нашивку одягнув захисник Артем Гребеник.
Литва — Україна 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Шайби: 0:1 – Полоницький, 08:08; 0:2 – Матусевич, 20:40; 0:3 – Абаджян (Середницький), 27:02; 0:4 – Захаров, 36:45; 1:5 – Гребеник, 48:22.
Україна: Захарченко (Писаренко – з 31:34); Волков – Дахновський, Панасенко – Купріянов – Пересунько; Гребеник – Матусевич, Тимченко – Захаров – Бородай; Ратушний – Сисак, Середницький – Крівошапкін – Абаджян; Полоницький, Сидоренко – Крикля – Стецюра; Ковальчук.
