Розклад матчів збірної України з хокею під час міжнародної паузи
Синьо-жовті зустрінуться з Литвою та Румунією
близько 2 годин тому
Фото: ФХУ
Національна збірна України з хокею проведе серію матчів під час міжнародної паузи у листопаді.
Розклад поєдинків української команди:
5 листопада, 17:00 — Литва – Україна — товариський матч
6 листопада, 18:30 — Україна – Литва — Європейський Кубок націй
7 листопада, 18:30 — Румунія – Україна — Європейський Кубок націй
*у розкладі вказаний місцевий час
Тренерський штаб збірної України оголосив склад на Європейський Кубок націй.
