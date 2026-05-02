Сергій Разумовський

Збірна України з хокею розпочала виступ на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1A. У стартовому матчі турніру українська команда зустрічалася з Польщею, яка є господарем нинішніх змагань.

Поєдинок вийшов напруженим і завершився мінімальною перемогою польської збірної з рахунком 3:2. Українці двічі відігравалися по ходу зустрічі, однак у кінцівці матчу господарі зуміли використати свій шанс і вирвати перемогу.

Перший період завершився внічию 1:1. Автором першої шайби збірної України на турнірі став Данило Трахт. Форвард відзначився ефектним індивідуальним проходом і скористався більшістю: він залишив позаду трьох суперників, вийшов на воротаря і впевнено переграв його. Цей гол став відповіддю на шайбу Польщі, яка відкрила рахунок після помилки українців під час виходу із власної зони.

Другий період склався для збірної України значно складніше. Команда мала можливість знову зіграти у більшості, однак цього разу не змогла реалізувати чисельну перевагу. Натомість пізніше українці пропустили, коли самі залишилися у меншості. Загалом друга 20-хвилинка проходила у в’язкій боротьбі, а ініціатива частіше була на боці господарів турніру.

На початку третього періоду важливу роль відіграв український воротар Дяченко, який кілька разів надійно врятував команду. А вже в атаці збірна України зуміла зрівняти рахунок. Денискін продемонстрував індивідуальну майстерність і повернув українців у гру, зробивши рахунок 2:2.

Втім, у кінцівці зустрічі саме Денискін мав чудову нагоду вивести Україну вперед, але не зміг реалізувати свій момент. Польща ж, на відміну від української команди, своїм шансом скористалася. Господарі закинули третю шайбу і довели матч до перемоги.

Таким чином, збірна України стартувала на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1A з поразки від Польщі — 2:3. Попри невдалий результат, команда показала характер, двічі поверталася у гру і продемонструвала позитивні моменти, зокрема реалізацію більшості та яскраві індивідуальні дії в атаці.

В інших матчах першого ігрового дня Франція у результативному поєдинку обіграла Японію з рахунком 4:3, а Казахстан упевнено переміг Литву — 4:1. Наступний матч на турнірі збірна України проведе у неділю. Суперником української команди стане Литва.

Чемпіонат світу з хокею. Дивізіон 1A

Польща – Україна 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайби: 12:56 Хмелевськи (Білаш, Зигмунт) – 1:0, 17:50 Трахт (Фадєєв, Ворона – більшість) – 1:1, 28:49 Вронка (Валега – більшість) – 2:1, 42:38 Денискін (Мережко, Ратушний) – 2:2, 53:26 Кржелолік – 3:2