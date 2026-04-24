Сергій Разумовський

У п’ятому турі чемпіонату світу 2026 року серед юнацьких збірних U-18 у Дивізіоні IA команда України провела надзвичайно напружений матч проти Швейцарії, однак у підсумку поступилася в овертаймі з рахунком 5:6.

Початок зустрічі склався для синьо-жовтих дуже непросто. Уже на Сотьє відкрив рахунок, а згодом Зуттер до перерви подвоїв перевагу швейцарців. На старті другого періоду той самий Зуттер оформив дубль і зробив рахунок 3:0, суттєво ускладнивши становище української команди.

Втім, збірна України не здалася і ще до завершення другого періоду зуміла повернути інтригу в матч. Спочатку відзначився Воротеляк, а вже менш ніж за хвилину Вершецький скоротив відставання до мінімуму. Таким чином, перед заключною 20-хвилинкою українці знову повернулися у гру.

У третьому періоді команди подарували справжню хокейну драму. Бувар знову збільшив перевагу Швейцарії, але Коробкін відповів точним кидком і зробив рахунок 4:3. Невдовзі Ренч знову повернув швейцарцям комфортніші цифри на табло — 5:3, однак і після цього українці не опустили руки.

Вершецький оформив дубль і знову скоротив відставання до мінімуму, а за п'ять хвилин до кінця Толкунов закинув п’яту шайбу збірної України, перевівши гру в овертайм. Команда продемонструвала характер, двічі по ходу зустрічі повертаючись у матч після серйозного відставання.

Утім, у додатковий час сильнішою все ж виявилася збірна Швейцарії. На 63:37 Ноєншвандер приніс своїй команді перемогу — 6:5.

Попри поразку, збірна України U-18 завершила турнір на третьому місці, набравши сім очок. Цей результат дозволив синьо-жовтим зберегти місце у Дивізіоні IA на наступний сезон. Переможцем турніру стала Швейцарія, яка набрала 14 балів і здобула підвищення у класі. Другу сходинку посів Казахстан із 11 очками.

Чемпіонат світу-2026 (U-18, IA), п'ятий тур

Швейцарія – Україна 6:5

Шайби: Сотьє (05:01), Зуттер (11:18, 21:32), Бувар (45:40), Ренч (50:34), Ноєншвандер (63:37) – Воротеляк (38:36), Вершецький (39:26, 54:57), Коробкін (49:53), Толкунов (55:22).