Київ Кепіталз зазнав другої поразки у Балтійській лізі
Український клуб в овертаймі поступився Ризі Призмі
6 хвилин тому
Фото: Kyiv Capitals HC
Київ Кепіталз зазнав другої поразки в матчі Балтійської хокейної ліги. Український клуб в овератймі поступився латвійській Призмі.
Балтійська ліга
Київ Кепітлз – Рига Призма 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Шайби: 1:0 – Царьковський (Гончаренко), 25:20, 2:0 – Беговс, більшість (Ян Х, Баярунс), 43:54, 2:1 – Єкімовс, більшість (Бірінс, Ежитіс), 49:59, 2:2 – Єкімовс, більшість (Ежитіс), 53:21, 2:3 – Ворона, більшість (Ежитіс, Бірінс), 60:59.
Київський Кепіталз зберігає лідерство у Балтійській лізі, маючи у своєму активі 18 очок. Латвійська Рига Призма посідає п’яте місце з 14 пунктами.
