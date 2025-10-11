Київ Кепіталз обіграв Лієпаю в Балтійській лізі
Денис Гончаренко оформив дубль
близько 2 годин тому
Київ Кепіталз здобув важливу перемогу в матчі Балтійської хокейної ліги, перегравши латвійську Лієпаю.
Ключову роль у успіху киян відіграв Денис Гончаренко, який оформив дубль.
Балтійська ліга. Регулярний чемпіонат
Лієпая – Київ Кепіталз 3:4 ОТ (0:1, 1:2, 1:1, 0:1)
1:0 — Денис Гончаренко (асистенти: №95 Іван Шамардін, №67 Сем Ху) — 16:44
1:1 — Адріанс Берзіньш — 27:59
2:1 — Крістіанс Зелтс (Карсумс, Байарунс) — 30:39
2:2 — Карліс Озоліньш — 31:32
3:2 — Сем Ху (асистент: №87 Даніїл Фурса) — 53:48
3:3 — Ріналдс Вуткевічс — 59:51
4:3 (ОТ) — Денис Гончаренко (асистенти: Ху, Костюк) — 61:00
Завдяки цьому тріумфу український клуб очолив турнірну таблицю, маючи в активі 15 очок.
