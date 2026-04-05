Денис Сєдашов

Жіноча збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу в Дивізіоні IIB. У заключному матчі турніру українки програли Литві в серії післяматчевих кидків.

Литва відкрила рахунок у першому періоді, проте у другій двадцятихвилинці синьо-жовті вийшли вперед завдяки реалізації більшості від Манчак-Дженсен та Ведмеденко. Суперницям вдалося перевести гру в овертайм, а згодом вирвати перемогу в серії булітів. Вирішальний кидок на рахунку Мюллер.

ЧС-2026. Дивізіон IIB. Жінки. 5-й тур

Україна – Литва – 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 — Стірнайте (Мюллер), 05:22; 1:1 — Манчак-Дженсен (Цимиренко, більш.), 23:09; 2:1 — Ведмеденко (Телегіна, Манчак-Дженсен, більш.), 26:16; 2:2 — Мюллер (Туцюте, Стірнайте, більш.); 2:3 — Мюллер, переможний буліт

За підсумками змагань збірна України посіла третє місце в групі та здобула бронзові нагороди світової першості.

