Барселона вирвала перемогу в Атлетіко та зміцнила лідерство у Прімері
Каталонці збільшили відрив від Реалу до семи очок
1 день тому
Барселона обіграла Атлетіко у виїзному поєдинку 30-го туру Прімери.
Рахунок відкрили господарі завдяки точному удару Джуліано Сімеоне. Проте вже за три хвилини Маркус Рашфорд відновив паритет. Ключовим моментом першого тайму стало вилучення півзахисника матрацників Ніко Гонсалеса, яке залишило мадридців у меншості.
У другій половині гри Барселона повністю контролювала хід матчу. Переможний гол наприкінці зустрічі забив Роберт Левандовскі.
Прімера. 30-й тур
Голи: Сімеоне, 39 – Рашфорд, 42, Левандовскі, 87
Вилучення: Гонсалес, 45+7
Ця звитяга дозволила каталонцям збільшити відрив від Реала до семи очок. Атлетіко залишається на четвертій сходинці з 57 балами.
8 квітня команди знову зустрінуться у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04