Стародубцева обіграла Медісон Кіз та вийшла у фінал турніру у Чарльстоні
Українка здобула перемогу у двох сетах
1 день тому
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (89 WTA) стала фіналісткою ґрунтового турніру в Чарльстоні (США). У півфіналі українка у двох сетах обіграла 18-ту ракетку світу Медісон Кіз.
Це перший фінал серії WTA 500 у кар'єрі Юлії.
WTA 500 Чарльстон (США). Ґрунт. 1/2 фіналу
Медісон Кіз – Юлія Стародубцева – 1:6, 4:6
У вирішальному матчі за титул Стародубцева зіграє проти п'ятої ракетки світу Джессіки Пегули.
