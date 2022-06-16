Артем Лесюк: «Жорстка позиція НОК України з приводу недопуску росіян до турнірів – це правильно»

Дзюдоїст збірної України ﻿– про бажання Міжнародної федерації дзюдо допустити росіян до турнірів під нейтральним прапором

Артем Лесюк / фото - Facebook дзюдоїста

Дзюдоїст збірної України в ваговій категорії до 60 кг Артем Лесюк в інтерв’ю нашому сайту розповів про своє ставлення до рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити спортсменів з рф та білорусі до турніру Великого шолому в Монголії, підтримав Георгія Зантараю, який пригрозив відмовитись через це від титулів, а також оцінив жорстку позицію в цьому питанні НОК України.

– Як вам бажання Міжнародної федерації дзюдо допустити російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором до турніру Великого шолому в Улан-Баторі?

– Я не схвалюю рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів у турнірі. Потрібно розуміти, що війна ще не закінчилася. Те, що в світі стали менше про нас говорити – не результат того, що агресія рф припинилася. Зараз – найважчий час для нашої країни, допускати росіян на змагання зовсім недоречно.

Практично всі федерації світу та всі види спорту одностайно вирішили дискваліфікувати їх зі змагань. Наша ж Міжнародна федерація прийняла неправильне рішення, його не потрібно було ухвалювати. Я не знаю, чому вони вирішили так зробити, але, можливо, це якісь політичні мотиви. Ми всі розуміємо, що росія – це дуже впливова країна загалом в світі, і в нашому виді спорту також. Дуже багато представників рф у Міжнародній федерації дзюдо та і в Європейській. Хоча вони і залишили свої посади, але в усіх них лишились там зв’язки. Тому, думаю, це було більше політичне рішення, аніж, як вони пишуть, «щоб не дискримінувати спортсменів». Хоча вони і кажуть, що спорт поза політикою, але на жаль, зараз такий час, що політика існує в усіх видах спорту.

фото - Facebook дзюдоїста фото - Facebook дзюдоїста

– Я завжди знав, що Георгій любить свою країну. Він неодноразово казав, що завдячує Україні усім, що у нього є. Він же покинув рідну Грузію через війну. Я дуже поважаю його рішення, але це було зовсім неочікувано. Ми ж розуміємо, що Зантарая – легенда дзюдо. Такими результатами, як у нього, може похвалитися мізерна кількість спортсменів у світі.

Я був приємно здивований його заяві. Це великий крок – зробити таке заради своєї країни, бо він завойовував їх усе своє життя. Це дуже сильне рішення. Вся наша сім’я дзюдо дуже поважає його за таке сміливе рішення і ми всі його дуже сильно підтримуємо.

– Як би ви були на місці Георгія, вчинили б так само?

– Думаю, що так. Тому що ніякі спортивні результати не можуть бути вище твоєї країни, твоєї сім’ї, твого народу. Тим паче того народу, який зараз страждає у війні. Якісь там спортивні досягнення, медалі, кубки та все подібне, не може стояти вище ніж люди. Я ще не досяг таких результатів, як Георгій, але на його місці зробив би так само.

– Дуже жорстку позицію з цього приводу зайняв і Національний олімпійський комітет України.

– Так, і це правильно! Адже НОК представляє інтереси усіх спортсменів та федерацій нашої країни. Якщо всі спортсмени кажуть, що ми не хочемо, що ми не будемо змагатися в таких умовах, то я абсолютно підтримую заяву нашого Олімпійського комітету та Міністерства спорту, які так жорстко ставлять це питання.

Я, як спортсмен, вважаю, що так і повинно бути. Не допустимо, що росія напала на незалежну країну, а їх спортсмени можуть їздити по світу та виступати на змаганнях, як ні в чому не бувало.

Артем Лесюк та Яків Хаммо / фото - Facebook дзюдоїста Артем Лесюк та Яків Хаммо / фото - Facebook дзюдоїста

– Безумовно, це для нас дуже важливо. Велика заслуга Національного олімпійського комітету в тому, що вони доносять всі наші умови на своєму рівні.

Федерація дзюдо України, нагадаємо, вже офіційно заявила, що наші спортсмени не будуть виступати на змаганнях, де будуть боротись росіяни.