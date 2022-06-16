Артем Лесюк: «Жорстка позиція НОК України з приводу недопуску росіян до турнірів – це правильно»
Дзюдоїст збірної України в ваговій категорії до 60 кг Артем Лесюк в інтерв’ю нашому сайту розповів про своє ставлення до рішення Міжнародної федерації дзюдо допустити спортсменів з рф та білорусі до турніру Великого шолому в Монголії, підтримав Георгія Зантараю, який пригрозив відмовитись через це від титулів, а також оцінив жорстку позицію в цьому питанні НОК України.
– Як вам бажання Міжнародної федерації дзюдо допустити російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором до турніру Великого шолому в Улан-Баторі?
– Я не схвалюю рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів у турнірі. Потрібно розуміти, що війна ще не закінчилася. Те, що в світі стали менше про нас говорити – не результат того, що агресія рф припинилася. Зараз – найважчий час для нашої країни, допускати росіян на змагання зовсім недоречно.
Практично всі федерації світу та всі види спорту одностайно вирішили дискваліфікувати їх зі змагань. Наша ж Міжнародна федерація прийняла неправильне рішення, його не потрібно було ухвалювати. Я не знаю, чому вони вирішили так зробити, але, можливо, це якісь політичні мотиви. Ми всі розуміємо, що росія – це дуже впливова країна загалом в світі, і в нашому виді спорту також. Дуже багато представників рф у Міжнародній федерації дзюдо та і в Європейській. Хоча вони і залишили свої посади, але в усіх них лишились там зв’язки. Тому, думаю, це було більше політичне рішення, аніж, як вони пишуть, «щоб не дискримінувати спортсменів». Хоча вони і кажуть, що спорт поза політикою, але на жаль, зараз такий час, що політика існує в усіх видах спорту.
– Як ви відреагували коли дізналися про заяву Георгія Зантараї, який позбавить себе всіх титулів, якщо ситуація не виправиться?
– Я завжди знав, що Георгій любить свою країну. Він неодноразово казав, що завдячує Україні усім, що у нього є. Він же покинув рідну Грузію через війну. Я дуже поважаю його рішення, але це було зовсім неочікувано. Ми ж розуміємо, що Зантарая – легенда дзюдо. Такими результатами, як у нього, може похвалитися мізерна кількість спортсменів у світі.
Я був приємно здивований його заяві. Це великий крок – зробити таке заради своєї країни, бо він завойовував їх усе своє життя. Це дуже сильне рішення. Вся наша сім’я дзюдо дуже поважає його за таке сміливе рішення і ми всі його дуже сильно підтримуємо.
– Як би ви були на місці Георгія, вчинили б так само?
– Думаю, що так. Тому що ніякі спортивні результати не можуть бути вище твоєї країни, твоєї сім’ї, твого народу. Тим паче того народу, який зараз страждає у війні. Якісь там спортивні досягнення, медалі, кубки та все подібне, не може стояти вище ніж люди. Я ще не досяг таких результатів, як Георгій, але на його місці зробив би так само.
– Дуже жорстку позицію з цього приводу зайняв і Національний олімпійський комітет України.
– Так, і це правильно! Адже НОК представляє інтереси усіх спортсменів та федерацій нашої країни. Якщо всі спортсмени кажуть, що ми не хочемо, що ми не будемо змагатися в таких умовах, то я абсолютно підтримую заяву нашого Олімпійського комітету та Міністерства спорту, які так жорстко ставлять це питання.
Я, як спортсмен, вважаю, що так і повинно бути. Не допустимо, що росія напала на незалежну країну, а їх спортсмени можуть їздити по світу та виступати на змаганнях, як ні в чому не бувало.
Президент НОК України Сергій Бубка засудив таке рішення Міжнародної федерації дзюдо та заливав дотримуватись рекомендацій МОК щодо відсторонення росіян та білорусів. Вам, як спортсмену, важливо відчувати таку підтримку?
– Безумовно, це для нас дуже важливо. Велика заслуга Національного олімпійського комітету в тому, що вони доносять всі наші умови на своєму рівні.
Федерація дзюдо України, нагадаємо, вже офіційно заявила, що наші спортсмени не будуть виступати на змаганнях, де будуть боротись росіяни.
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