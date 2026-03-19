Збірна України оголосила склад на Кубок Європи з дзюдо у Ризі
Синьо-жовтих представлять 25 спортсменів
Збірна України оголосила заявку на Кубок Європи з дзюдо серед дорослих, який прийматиме столиця Латвії 21-22 березня.
Турнір серії European Judo Tour збере понад 250 атлетів із 27 країн світу. Українську команду представлять 25 спортсменів — 16 чоловіків та 9 жінок.
Склад збірної України:
Чоловіки:
60 кг: Денис Тупицький, Олександр Клепінін, Сергій Кім
66 кг: Ян Раскін, Георгій Куркоїд, Каро Марандян
73 кг: Назар Кулєшов, Вадим Войтов
81 кг: Антон Клименко, Богдан Малонкін
90 кг: Олександр Тохтамиш, Станіслав Сергійчук
100 кг: Тимур Валєєв
+100 кг: Федір Ярошенко, Іван Майборода, Юрій Завійський
Жінки:
48 кг: Анастасія Сикіш
52 кг: Юлія Штефаняк, Єлизавета Шевченко
57 кг: Анастасія Чижевська, Аліна Шилова, Інна Шинкаренко
63 кг: Валерія Кравчук, Ія Кучава
+78 кг: Діана Семченко
