Ліга конференцій, 1/8 фіналу. Лех – Шахтар. Відеотрансляція
близько 4 годин тому
У четвер, 19 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар зустрінеться з Лехом.
Поєдинок пройде в Кракові на міському стадіоні ім. Хенріка Реймана.
Початок матчу – о 22.00 за Києвом. Пряму трансляцію матчу дивіться на медіасервісі Megogo.
Перший матч між командами завершився перемогою Шахтаря з рахунком 3:1.
Перед черговим єврокубковим протистоянням «гірники» провели матч у чемпіонаті України, де здобули перемогу над Металістом 1925 з рахунком 1:0.
Лех у минулому турі національної першості обіграв Заглембе (1:0).
Переможець двоматчевого протистояння між Шахтарем і Лехом у чвертьфіналі Ліги конференцій зустрінеться з переможцем пари АЗ – Спарта.
