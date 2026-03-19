Динамо забило п'ять голів Олександрії у матчі УПЛ
Пономаренко забиває у сьомому матчі поспіль
близько 4 годин тому
Київське Динамо здобуло розгромну перемогу над Олександрією у виїзному матчі 21-го туру Української Прем’єр-ліги.
Підопічні Ігоря Костюка відкрили рахунок уже на четвертій хвилині зусиллями Андрія Ярмоленка. До середини першого тайму Олександр Яцик подвоїв перевагу киян. Після перерви Динамо довело рахунок до розгромного, забивши три м'ячі — Назар Волошин, Богдан Редушко і Матвій Пономаренко відзначилися у воротах суперника.
УПЛ. 21-й тур
Голи: Ярмоленко, 4, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83
Динамо набрало 41 очко і посідає четверте місце в турнірній таблиці. Олександрія з 11 пунктами залишається на передостанній позиції.
