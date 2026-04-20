Став відомий ростер чоловічої збірної України перед Лігою націй-2026: Плотницький у складі
Наша команда розпочне підготовку матчами проти Хорватії
близько 1 години тому
Федерація волейболу України оприлюднила ростер із 20 гравців, які готуватимуться у складі чоловічої збірної України до Ліги націй-2026.
До складу команди викликано гравця італійської «Перуджі» Олега Плотницького, який у березні 2025 року оголосив про завершення кар’єри в національній команді, але у квітні цього року підтвердив своє повернення.
Склад збірної України:
Пасуючі:
Віталій Щитков («Епіцентр-Подоляни»);
Юрій Синиця («Спортінг», Португалія);
Сергій Євстратов («Леви» Прага, Чехія);
Діагональні:
Олександр Бойко («Калабрія Вібо Валентія», Італія);
Василь Тупчій («Барком-Кажани»);
Максим Тонконог («Фано», Італія);
Догравальники:
Ілля Ковальов («Барком-Кажани»);
Тимофій Полуян («Мілон», Греція);
Олег Плотницький («Перуджа», Італія);
Євген Кісілюк («Рапід» Бухарест, Румунія);
Дмитро Янчук («Панатінаїкос», Греція);
Олександр Наложний («Епіцентр-Подоляни»);
Блокуючі:
Юрій Семенюк («Варшава», Польща);
Максим Дрозд («Епіцентр-Подоляни»);
Андрій Челеняк («Епіцентр-Подоляни»/Збірна U-20);
Денис Велецький («Епіцентр-Подоляни»/Збірна U-20);
Руслан Черватюк («Епіцентр-Подоляни»/Збірна U-20);
Владислав Щуров («Барком-Кажани»);
Ліберо:
Ярослав Пампушко («Барком-Кажани»);
Євген Бойко («Решетилівка»).
Українська збірна розпочне підготовку до турніру 2 травня збором у Маріборі, в рамках якого очікується проведення двох товариських матчів проти Хорватії 14-15 травня.
Після цього українці виступлять на представницькому турнірі в Польщі: 20 травня в Сосновці зіграють проти збірної Болгарії, а 22-го та 23-го в Катовіце зустрінуться з поляками та сербами.
Ліга націй-2026 серед чоловіків пройде з 10 червня по 2 серпня 2026 року.
