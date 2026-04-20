Володимир Кириченко

Федерація волейболу України оприлюднила ростер із 20 гравців, які готуватимуться у складі чоловічої збірної України до Ліги націй-2026.

До складу команди викликано гравця італійської «Перуджі» Олега Плотницького, який у березні 2025 року оголосив про завершення кар’єри в національній команді, але у квітні цього року підтвердив своє повернення.

Склад збірної України:

Пасуючі:

Віталій Щитков («Епіцентр-Подоляни»);

Юрій Синиця («Спортінг», Португалія);

Сергій Євстратов («Леви» Прага, Чехія);

Діагональні:

Олександр Бойко («Калабрія Вібо Валентія», Італія);

Василь Тупчій («Барком-Кажани»);

Максим Тонконог («Фано», Італія);

Догравальники:

Ілля Ковальов («Барком-Кажани»);

Тимофій Полуян («Мілон», Греція);

Олег Плотницький («Перуджа», Італія);

Євген Кісілюк («Рапід» Бухарест, Румунія);

Дмитро Янчук («Панатінаїкос», Греція);

Олександр Наложний («Епіцентр-Подоляни»);

Блокуючі:

Юрій Семенюк («Варшава», Польща);

Максим Дрозд («Епіцентр-Подоляни»);

Андрій Челеняк («Епіцентр-Подоляни»/Збірна U-20);

Денис Велецький («Епіцентр-Подоляни»/Збірна U-20);

Руслан Черватюк («Епіцентр-Подоляни»/Збірна U-20);

Владислав Щуров («Барком-Кажани»);

Ліберо:

Ярослав Пампушко («Барком-Кажани»);

Євген Бойко («Решетилівка»).

Українська збірна розпочне підготовку до турніру 2 травня збором у Маріборі, в рамках якого очікується проведення двох товариських матчів проти Хорватії 14-15 травня.

Після цього українці виступлять на представницькому турнірі в Польщі: 20 травня в Сосновці зіграють проти збірної Болгарії, а 22-го та 23-го в Катовіце зустрінуться з поляками та сербами.

Ліга націй-2026 серед чоловіків пройде з 10 червня по 2 серпня 2026 року.

