Збірна України з дзюдо виграла 4 медалі на European Open у Празі
Чемпіоном у вазі до 100 кг став Дуньямалієв
близько 8 годин тому
Заур Дуньямалієв / Фото - ФДУ
Збірна України з дзюдо завоювала 4 медалі на турнірі European Open, який завершився у Празі (Чехія).
У категорії до 100 кг українці здобули одразу три нагороди.
Заур Дуньямалієв виграв золото. У фіналі він переміг ще одного українця Олексія Єршова, який став срібним призером.
Володарем бронзи в цій ваговій категорії став Ярослав Давидчук.
Саїд-Магомед Халідов завоював срібну медаль у категорії до 73 кг.
Раніше стало відомо, що Єлизавета Литвиненко змінила спортивне громадянство, призерка чемпіонату світу залишила Україну.
