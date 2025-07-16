В інтерв`ю SportBusiness.Media каратистка Анжеліка Терлюга поділилась своїми очікуваннями від Всесвітніх ігор 2025, які відбудуться в китайському Ченду з 7 по 17 серпня. Для Анжеліки це будуть другі змагання після народження дитини. Зараз спортсменка активно готується: у її графіку — збори в Румунії, на Драгобраті та в Гонконгу.

Незабаром я буду на тренувальних зборах. Спочатку ми їдемо в Румунію, де пробудемо тиждень, потім — на Драгобрат, де також будуть класні збори. Наприкінці місяця, після Драгобрату, на тренувальний збір до Гонконгу вирушать лише ті каратисти з нашої команди, які пройшли відбір. Після всіх цих зборів будуть змагання в Китаї.

Сподіваюся, що цей місяць буде дуже продуктивним, і я налаштовуюсь на відмінну роботу. Не хочу думати про травми, сподіваюся, що вони мене оминуть, і я приїду на змагання в чудовій формі.

Чесно кажучи, мрію про перемогу. Зрозуміло, є раціональні міркування, і я їх розумію, але нам ніхто не забороняє мріяти. Мені хочеться думати про найкраще і мріяти про найкраще. Тому я їду з оптимістичним настроєм, а яка там буде реальність — побачимо.