Чемпіонат Європи-2025, який відбувся у травні, став першим для української каратистки Анжеліки Терлюги після народження дитини. Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, триразова чемпіонка Європи в особистому заліку та дворазова чемпіонка Європи в командному заліку зупинилася за крок до бронзового фіналу. В інтерв’ю SportBusiness.Media Анжеліка Терлюга оцінила свій результат:

Ці змагання були для того, щоб, по-перше, зрозуміти, в якій формі я зараз перебуваю, і чи зможу повернути свою вагову категорію, а по-друге, щоб оцінити форму моїх суперниць. Було зроблено багато висновків, але я не робила на них надмірного акценту. Зазвичай, коли я програю, я дуже переймаюсь за це. Цього разу я швидко відпустила ситуацію, бо розумію, що цей чемпіонат не був показником.

Я маю дати собі час, щоб приїжджати на змагання в класній формі, і лише тоді буду робити висновки зі своїх поразок. Далі я націлююсь на все кращі і кращі результати.