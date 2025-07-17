Каратистка Анжеліка Терлюга зізналася, що не ставить чітку дату завершення кар’єри, але відверто розглядає такий сценарій. Усе залежатиме від її виступів після повернення у спорт.

Про це срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, триразова чемпіонка Європи в особистому заліку та дворазова чемпіонка Європи в командному заліку розповіла в інтерв`ю SportBusiness.Media.

Останніми роками все дуже цікаво склалося. Час від часу я замислююся про завершення кар’єри, але щоразу з’являється якась ситуація, яка не дає цього зробити. Наприклад, я всім казала, що якщо виграю Олімпіаду, то завершу кар’єру, але в результаті склалося так, що я стала другою. Я тоді подумала, що вже й після цього можна було б закінчити, але з’явилися нові обставини, певне відчуття нереалізованості в деяких моментах. Я подумала, що спробую ще раз.

Потім вдалося виграти багато класних турнірів — Всесвітні ігри, Європейські ігри, двічі — чемпіонат Європи. Тоді я вже собі сказала, що виграю Чемпіонат світу — і тоді точно все. Однак знову виникла ситуація, і я подумала: це що, якийсь жарт?

Потім я дізналась про вагітність і мій фокус змістився на інше. Почалося звичайне життя, але протягом вагітності я за чимось сумувала. Я подумала про те, що спробую повернутись. Якщо вийде — чудово, а якщо ні — значить, так і мало бути.

Зараз я перебуваю в такому стані, коли просто хочу зрозуміти, чи правильно зробила, що вирішила повернутись. Я кайфую від цього процесу і свідомо розумію: якщо не зможу вигравати й реалізовуватись, то не маю права займати чиєсь місце.

Тож буду дивитись по ситуації. Якщо не буде результатів, які я показувала раніше — скоріше за все, скоро завершу кар’єру. Якщо ж результати будуть хорошими — будемо дивитися по ситуації.