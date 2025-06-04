B8 вийшли до другої стадії Major 2025 без поразок

Олег Гончар

В Остіні, Техас, СЩBLAST.tv Austin Major 2025, першого CS2 Major року, що проходить у Техасі з 3 по 22 червня. Українська команда B8 здобула впевнену перемогу над Wildcard (2:1) у першій стадії і вийшла до другої стадії з ідеальним рахунком 3-0, ставши однією з головних сенсацій турніру.

Матч B8 проти Wildcard завершився з рахунком 2:1 (14:16 на Train, 13:6 на Dust 2, 13:2 на Inferno).

Склад B8: headtr1ck, kensizor, esenthial, npl, alex666.

Турнір складається з трьох групових етапів у швейцарському форматі (bo1 та bo3 матчі) та плей-оф (bo3). У першій стадії 16 команд із регіональних кваліфікацій борються за 8 місць у другій стадії, яка стартує 7 червня.

Друга одна українська команда, Natus Vincere, розпочне виступи з третьої стадії, яка почнеться 12 червня.