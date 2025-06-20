Дива не сталося — NAVI вилетіли з BLAST.tv Austin Major 2025
Team Vitality виявились сильнішими
близько 2 годин тому
В чвертьфіналі BLAST.tv Austin Major 2025 в Остіні (США) українська команда NAVI програла французькій команді Team Vitality.
На мапі Mirage, яку вибрали NAVI, українська команда програла з рахунком 9-13.
На виборі Team Vitality карті Nuke чорно-жовті програли 11-13.
NAVI – Team Vitality – 0:1 (9-13, 11-13)
Team Vitality в півфіналі зіграють проти Mouz, які переграли російську Team Spirit.