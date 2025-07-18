Олег Гончар

Нова версія найвідомішого футбольного симулятора EA Sports FC 26, розроблена Electronic Arts, не матиме офіційної російськомовної озвучки, повідомили в Steam.

Це перший випадок із 2007 року, коли в серії FIFA чи EA Sports FC відсутня російська озвучка, зокрема голоси коментаторів Георгія Черданцева та Костянтина Генича, які працювали над іграми з 2015 року. Водночас інтерфейс гри підтримуватиме російську мову — будуть доступні текст і субтитри.

Зазначимо, що українська локалізація в EA Sports FC 26 також не передбачена.

Реліз EA Sports FC 26 запланований на 26 вересня для PlayStation 4/5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 та PC.

Ultimate Edition стане доступною раніше — 19 вересня, надаючи до семи днів раннього доступу, 6000 FC Points та бонуси для Ultimate Team.

Ціна стандартної версії — $69.99, Ultimate — $99.99.

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