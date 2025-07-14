Олег Гончар

Збірна України з CS2, яку представив клуб TNL, здобула срібло на European Esports Championship 2025, поступившись у гранд-фіналі команді Литві з рахунком 0:2 (Nuke 9:13, Anubis 12:16).

У фіналі на карті Nuke Україна розпочала впевнено, але після другого бай-раунду литовці перехопили ініціативу. Попри напружену боротьбу в другій половині, Литва закрила карту з рахунком 13:9.

На Anubis українці виграли першу половину (7:5) і вдало розпочали захист, але Литва переломила хід гри та вишла вперед і мала матчпойнт. Україна після цього відіграла три раунди, перевівши матч в овертайм, але там не виграла жодного раунду, програвши 12:16.

Нагадаємо, раніше Україна в групі обіграла Словаччину та Латвію, а в плей-оф виграла у Болгарії та Данії.