NAVI обіграли The MongolZ і вийшли у фінал Thunderpick World Championship 2025
Українці здолали монголів у півфіналі турніру з призовим фондом у $850 тис.
30 хвилин тому
18 жовтня українська команда Natus Vincere (NAVI) здобули перемогу над The MongolZ у півфіналі Thunderpick World Championship 2025 у Мальті.
Матч завершився з рахунком 2:1 (Mirage 13:9 – пік монголів, Nuke 13:3 – пік NAVI, Ancient 13:10 – десайдер) на користь NAVI.
NAVI: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t.
The MongolZ: 910, mzinho, bLitz, Senzu, Techno.
Нагадаємо, NAVI перемогли Imperial на Thunderpick World Championship 2025.
