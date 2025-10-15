NAVI перемогли Imperial на Thunderpick World Championship 2025
Українська команда зіграла матч першого туру
близько 1 години тому
На турнірі Thunderpick World Championship 2025 в Мальті в рамках групи B NAVI стартували з перемоги над бразильською Imperial.
NAVI: iM, Aleksib, makazze, w0nderful, b1t
Imperial: chelo, VINI, skullz, try, noway
NAVI перемогли Imperial з рахунком 2:1 (Mirage 10:13, Nuke 13:4, Dust2 13:8).
Нагадаємо, Олександр Зінченко розповів, що мріє про перемогу Passion UA на мейджорі.
Також на турнірі StarLadder Budapest Major 2025 буде рекордне представництво українців.
