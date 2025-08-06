NAVI перемогли TNL у дербі на BLAST Bounty Fall 2025
Однак, молоді українці змогли дивувати
близько 1 години тому
У закритій кваліфікації турніру BLAST Bounty Fall 2025 в українському дербі NAVI протистояли TNL.
NAVI на першій карті здивували, оскільки в овертаймі програли TNL на Ancient з рахунком 14:16.
На карті Nuke NAVI впевнено виграли з рахунком 13:5.
На вирішальній мапі Mirage команди йшли на рівних, але у кінці гри досвідчені NAVI вирвали перемогу з рахунку 13:5.
Для проходу до основного етапу та зіграти на Мальті у LAN-фіналі з призовим фондом у $500 000 командам необхідно здобути дві перемоги в матчах формату best of 3.
Нагадаємо, NAVI після IEM Cologne піднялися в рейтингу CS2 від Valve.
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