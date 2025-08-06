Олег Гончар

Valve оновила глобальний рейтинг Regional Standings (VRS) з урахуванням результатів IEM Cologne 2025.

Російська Team Spirit завдяки перемозі на турнірі піднялися з третього місця на друге місце, поступаючись лише Vitality.

Українська Natus Vincere, які дійшли до півфіналу, покращили позицію з восьмої на п’яту після впевненої перемоги над The MongolZ у чвертьфіналі.

Китайська команда TYLOO, яка тріумфувала на FISSURE Playground 1, стрибнула з топ-20 до топ-10, закріпивши статус однієї з найперспективніших команд Азії.

Натомість Team Liquid зазнали найбільшого падіння, втративши дев’ять позицій — із 17-го на 26-те місце через невдалий виступ у Кельні та пропуск FISSURE Playground.

Оновлений рейтинг вплине на розподіл запрошень на IEM Chengdu та Thunderpick World Championship у жовтні-листопаді 2025 року. Для IEM Chengdu передбачено 10 інвайтів за глобальним VRS і по два слоти для Європи, Америки та Азії. Thunderpick World Championship розподілить чотири запрошення за рейтингом.

Рейтинг Valve: