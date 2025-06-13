Олег Гончар

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI) провела третій матч третьої стадії турніру BLAST.tv Austin Major 2025 з CS2.

У третьому раунді NAVI в черговий раз програли російській Team Spirit з рахунком 0:2 (11-13 на Anubis, 3-13 на Train). Team Spirit завдяки цій перемозі вийшли до плей-оф, тоді як NAVI опустилися до сітки 2-1.

Раніше українська команда здобула перемоги над Nemiga (13:7) у першому матчі та 3DMAX (16:14) у другому раунді.

Для виходу в плей-оф NAVI необхідна всього одна перемога.