NAVI з двох перемог стартували в третій стадії Austin Major 2025
Українська команда тепер повинна виграти всього один матч, щоб потрапити в плей-оф
24 хвилини тому
Алексі Aleksib Віролайнен
В Остіні (США) стартувала третя стадія турніру BLAST.tv Austin Major 2025.
Завдяки своєму високому рейтингу, цієї стадії почала виступати українська команда NAVI, яку представили українці Ігор w0nderful Жданов та Валерій b1t Ваховський, фін Алексі Aleksib Віролайнен, литовець Юстінас jL Лекавічус та румун Міхай iM Іван.
У першому матчі NAVI обіграли російську команду Nemiga на мапі Train з рахунком 13:7.
У другому матчі NAVI перемогли французьку команду 3DMAX із рахунком 16:14 на мапі Inferno.
Українська команда попала в сітку 2-0 і тепер зіграє проти російської Spirit, яка є найбільш незручною для них командою.
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