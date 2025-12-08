Олег Гончар

В Будапешті (Угорщина) завершилася третя стадія StarLadder Budapest Major 2025 в дисципліні CS2 та стали відомі всі учасники плей-оф.

У плей-оф Україна буде представлена організацією – NAVI, а B8 та Passion UA завершили виступи, хоча й боролись до останнього матчу в третій стадії.

Плей-оф розпочнеться з чвертьфіналу для восьми команд.

NAVI в чвертьфіналі гратимуть проти бразильської команди FURIA, яка є найсильнішою цього сезону і легко озгромила українців на початку третьої стадії.

Чвертьфінал NAVI — FURIA пройде 12 грудня, о 21.00.