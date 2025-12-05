Олег Гончар

В Будапешті пройшов другий ігровий день третього раунду StarLadder Budapest Major 2025, який є чемпіонатом світу в кіберспорті.

Третя стадія визначає вісім найкращих команд які зіграють в плей-оф. Вперше в історії в третій стадії грають три українські клуби: B8, NAVI, Passion UA.

B8 програли чемпіону попереднього мейджору Vitality із Франції з рахунком 0:1 (2:13 на Inferno). Наразі їх рекорд в серії складає 1-2 й третя поразка означатиме виліт з турніру.

Бразильська організація paiN поступилися українській NAVI 0:1 (8:13 на Dust2). У Народжених перемагати наразі рекорд 2-1 і перемога в наступному матчі гарантуватиме їм вихід в плей-оф.

Passion UA футболіста Олександра Зінченка були на межі від вильоту, але сенсаційно з рахунком 2:0 здолали Liquid (13:11 Train, 13:10 Mirage). Наразі їх рекорд 1-2 і для плей-оф їм потрібні дві перемоги, а права на помилку вони не мають, як і B8.