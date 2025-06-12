Сьогодні NAVI стартують на BLAST.tv Austin Major 2025
В Остіні стартує третя стадія мейджору
близько 1 години тому
w0nderful та jL
12 червня на BLAST.tv Austin Major 2025 розпочинається третя стадія турніру, де визначаться учасники плей-оф.
На цій стадії до турніру долучаються найкращі команди світу, серед яких українська NAVI.
Раніше в третю стадію не пройшла українська команда B8.
Першим випробуванням NAVI стане матч з білоруською Nemiga. На відміну від українців, білоруси вже пройшли дві стадії турніру.
NAVI: w0nderful, Aleksib, jL, b1t, iM
Nemiga: 1eeR, Xant3r, khaN, riskyb0b, zweih.
Матч NAVI запланований на 21:45 за київським часом.
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