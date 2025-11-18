Passion UA Зінченка увійшли в топ-20 кращих команд світу
Всього чотири українські команди в топ-30
близько 1 години тому
Портал HLTV опублікував оновлений рейтинг команд з Counter-Strike 2.
Українська кіберспортивна організація NAVI продовжила посідати дев'яте місце.
Найбільший прогрес показала команда Passion UA українського футболіста Олександра Зінченка, яка піднялася з 31-ї позиції на 20-ту.
Також в топ-30 опинилися українські команди B8 та Inner Circle.
Рейтинг HLTV:
1. Vitality – 934
2. Furia – 925
3. Falcons – 728
4. Mouz – 540
5. The MongoIZ – 448
6. Spirit – 358
7. Aurora – 325
8. G2 – 301
9. NAVI – 261
10 (15). paiN – 217
20 (31). Passion UA – 80
21 (19). B8 – 80
28 (26). Inner Circle – 61
56 (55). Monte – 15