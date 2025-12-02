Три українські команди вийшли в головну стадію чемпіонату світу з CS2
На Budapest Major 2025 майже визначились всі учасники третього раунду
близько 1 години тому
Українські команди NAVI, B8 та Passion UA пройшли до третього раунду StarLadder Budapest Major 2025.
Першими пройшли в наступний раунд NAVI, які виграли три матчі з трьох. B8 пройшли в наступну стадію з рахунком 3-1, а Passion UA з 3-2.
Останніми пройшли Passion UA, яка здолала M80 – 2:1 (11:13 Mirage, 13:5 Inferno, 13:7 Train).
На другій стадії клуб футболіста Олександра Зінченка здобув три перемоги над M80, MIBR та fnatic, і поступився FaZe та 3DMAX.
Вперше три українські команди зіграють в третій стадії мейджорів.