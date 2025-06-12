Passion UA Зінченка виступатиме на турнірах, організованих росіянами
Команда направить виграші на підтримку України
близько 1 години тому
Українська кіберспортивна організація Passion UA оголосила про рішення брати участь у всіх турнірах офіційного циклу Valve.
Для потрапляння на мейджор з CS2 Starladder Major в Бухаресті Valve прийняв рішення, що потраплятимуть команди з кращим рейтингом.
Тому Passion UA, які раніше пропускали турніри, пов'язані з росіянами, оголосили, що для потрапляння на мейджор більше не може цього робити.
У Passion UA пообіцяли, що у разі участі в турнірах із прямим фінансуванням від компаній, пов’язаних із російськими букмекерами, усі виграні кошти будуть перераховані на підтримку України.
Нагадаємо, 12 червня стартує третя стадія мейджору в Остіні.