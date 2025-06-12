Олег Гончар

Українська кіберспортивна організація Passion UA оголосила про рішення брати участь у всіх турнірах офіційного циклу Valve.

Для потрапляння на мейджор з CS2 Starladder Major в Бухаресті Valve прийняв рішення, що потраплятимуть команди з кращим рейтингом.

Тому Passion UA, які раніше пропускали турніри, пов'язані з росіянами, оголосили, що для потрапляння на мейджор більше не може цього робити.

У Passion UA пообіцяли, що у разі участі в турнірах із прямим фінансуванням від компаній, пов’язаних із російськими букмекерами, усі виграні кошти будуть перераховані на підтримку України.

Нагадаємо, 12 червня стартує третя стадія мейджору в Остіні.