Олег Гончар

Команда BC.Game оголосила про підписання Олександра s1mple Костилєва на постійний трансфер із Natus Vincere, завершивши його майже дев’ятирічну співпрацю з українською організацією.

Трьохразовий найкращий гравець року за версією HLTV замінить Тіма nawwk Йонассона в ролі основного снайпера, тоді як nawwk був переведений на лаву запасних.

Цей трансфер став несподіванкою, адже s1mple був у центрі уваги на BLAST.tv Austin Major 2025, де він у якості оренди заміняв Хелвіса broky Саукантса і допоміг FaZe Clan вийти до плей-оф. Після поразки в чвертьфіналі від The MongolZ багато хто чекав, що FaZe зробить пропозицію про постійний трансфер, але капітан команди Фінн karrigan Андерсен ще після IEM Cologne 2025 заявив, що вже на Major вів переговори про повернення broky, спростувавши чутки про серйозний інтерес до s1mple.