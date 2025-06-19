S1mple спростував чутки про перехід у FaZe Clan
Українець не підтвердив свій повноцінний перехід до команди
близько 3 годин тому
Знаменитий український кіберспортсмен Олександр s1mple Костилєв, який виступає за FaZe Clan на BLAST.tv Austin Major 2025, закликав уболівальників не вірити непідтвердженій інформації про свій офіційний трансфер до команди.
Друзі, поки що я дізнаюся, що граю за FaZe, лише з інтернету. Не вірте чуткам. Зараз повністю зосереджений на матчі з MongolZ — думаю, цього разу вони підійдуть до гри серйозніше.
Раніше s1mple зазначав, що не виключає можливості залишитися у складі FaZe після мейджора, однак остаточне рішення залежатиме від результатів команди та ходу переговорів.
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