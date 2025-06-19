Денис Сєдашов

Знаменитий український кіберспортсмен Олександр s1mple Костилєв, який виступає за FaZe Clan на BLAST.tv Austin Major 2025, закликав уболівальників не вірити непідтвердженій інформації про свій офіційний трансфер до команди.

Друзі, поки що я дізнаюся, що граю за FaZe, лише з інтернету. Не вірте чуткам. Зараз повністю зосереджений на матчі з MongolZ — думаю, цього разу вони підійдуть до гри серйозніше. Олександр s1mple Костилєв

Раніше s1mple зазначав, що не виключає можливості залишитися у складі FaZe після мейджора, однак остаточне рішення залежатиме від результатів команди та ходу переговорів.

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