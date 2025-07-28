Олег Гончар

Олександр s1mple Костилєв прокоментував у соцмережах свій перехід до BC.Game після сенсаційного трансферу з Natus Vincere.

Український кіберспортсмен, який у жовтні 2023 року покинув активний склад NAVI через особисті обставини, висловив бажання повернутися до активної гри.

За його словами, BC.Game надала йому шанс, демонструючи серйозні наміри створити команду топ-рівня.

S1mple зазначив, що прагне повернутися на ТІР-1 рівень, і процитував пораду: для цього потрібно почати з ТІР-3 команди, якою наразі є BC.Game, що посідає 66-те місце в глобальному рейтингу VRS.

Після двох років відносної бездіяльності, включаючи оренди в Team Falcons і виступи за FaZe Clan на IEM Dallas та Austin Major 2025, він не хоче марнувати ігровий час на лаві запасних. S1mple підкреслив, що результати покажуть, чи вдасться реалізувати амбіції команди, і висловив готовність впливати на її розвиток.

«Доббі вільний. Я просто хочу грати. BCGame дали мені шанс, і вони серйозно налаштовані зібрати команду топ-рівня. Подивимось, які кроки ми зробимо і як я зможу вплинути на ситуацію. Можливо, щось зміниться, можливо, ні – все покажуть результати. Один мудрий чоловік сказав: якщо хочеш повернутись на тир-1 сцену – почни з тир-3 команди. Я нічого не робив два роки – час це змінити. Не можна марнувати ігровий час, сидячи на лаві запасних». Олександр s1mple Костилєв

Нагааємо, що Костилєв був у NAVI з 2016 року й за цей час тричі ставав кращим гравцем року.