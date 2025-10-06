StarLadder Budapest Major 2025: серед 32 команд рекордне представництво українців
Українські організації кваліфікувалися на турнір
близько 2 годин тому
Passion UA
Після завершення турніру Fragadelphia Blocktober 2025 визначилися всі 32 команди, які виступлять на StarLadder Budapest Major 2025.
На турнірі виступлять українські організації NAVI, B8 та Passion UA.
Також з українцями в складі зіграють NIP та fnatic.
3 стадія:
- Vitality (Європа)
- Spirit (Європа)
- Falcons (Європа)
- MOUZ (Європа)
- G2 (Європа)
- FURIA (Америка)
- paiN Gaming (Америка)
- The Mongolz (Азія)
2 cтадія:
- Aurora (Європа)
- Natus Vincere (Європа)
- Astralis (Європа)
- 3DMAX (Європа)
- Liquid (Європа)
- MIBR (Америка)
- Passion UA (Америка)
- TYLOO (Азія)
1 стадія:
- FaZe Clan (Європа)
- GamerLegion (Європа)
- Ninjas in Pyjamas (Європа)
- B8 (Європа)
- PARIVISION (Європа)
- fnatic (Європа)
- Legacy (Америка)
- Imperial (Америка)
- NRG (Америка)
- M80 (Америка)
- Fluxo (Америка)
- RED Canids (Америка)
- Lynn Vision (Азія)
- The Huns (Азія)
- FlyQuest (Азія)
- Rare Atom (Азія)
Матчі першої стадії відбудуться з 24 до 27 листопада, другої – з 29 листопада до 2 грудня, третьої – з 3 до 14 грудня.
До наступного раунду проходитимуть по 8 найкращих колективів.
Нагадаємо, склад української команди TNL з Кейном викупила польська організація Слобоженка.