Олег Гончар

Організація Inner Circle оголосила про підписання повного складу TNL напередодні старту Stage 1 ESL Pro League Season 22. Це третя команда, яку клуб представлятиме з моменту заснування в січні 2025 року.

Початковий ростер складався з Томашем «oskar» Штясним та Мартіном «STYKO» Стиком. У липні Inner Circle майже повністю оновила склад, підписавши чотирьох колишніх гравців 9INE. Однак уже через два місяці цей склад відправили на лаву запасних і виставили на трансфер через невиконання поставлених цілей.

Inner Circle з українським складом TNL дебютує на LAN на ESL Pro League Season 22 Stage 1, де команда отримала 11-й сіяний номер від інших учасників.

Актуальний склад Inner Circle: Віктор «onic» Бабій, Артем «cairne» Мушинський, Давид «Dawy» Бібік, Артем «Flierax» Хіора, Дмитро «nifee» Тедіашвілі. Тренер – Дмитро «jR» Червак.

Зазначимо, що згідно з чутками, Inner Circle належить українському бізнесмену Олександру Слобоженко.