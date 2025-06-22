Олег Гончар

Українська команда з CS2 TNL стала чемпіоном Exort The Proving Grounds Season 1 і передасть всі $38,500 призових на ЗСУ.

Українська команда обіграла у фіналі команду Fnatic, де грають українці fear та jambo.

«Проти нас були сильні суперники — Fnatic, але ми витримали тиск і показали справжній характер. Забираємо $38,500, і всі кошти передамо на підтримку ЗСУ, як тільки їх отримаємо — мужнім захисникам, завдяки яким ми маємо змогу грати, жити й перемагати».

Раніше TNL пообіцяли передавати на ЗСУ всі призові з турнірів, які серед спонсорів мають російських букмекерів.

Нагадаємо, раніше NAVI вилетіли з мейджора в Остіні (США).