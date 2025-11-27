Три команди з українцями пройшли до другої стадії StarLadder Budapest Major 2025
B8, NiP та fnatic обіграли суперників у четвертому матчі
близько 2 годин тому
Українська команда B8, та шведські Ninjas in Pyjamas та fnatic з українськими гравцями пройшли до другої стадії StarLadder Budapest Major 2025.
B8 здобуло довгоочікувану путівку завдяки перемозі над бразильським Legacy 2:0 (Dust2 16:12, Mirage 13:5).
Ninjas in Pyjamas з українським снайпером r1nkle обіграли Fluxo 2:0 (Nuke 13:5, Train 13:5).
fnatic з українцями jambo, jackasmo та fEAR виграли у NRG 2:1 (Mirage 3:13, Inferno 13:10, Dust2 13:9).
У другій стадії до команд з українцями приєднається Passion UA Олександра Зінченка. В третій стадії приєднається NAVI.