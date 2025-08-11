Олег Гончар

У кіберспорті України засновано нову команду Valtrion, який має намір заявити про себе в Counter-Strike 2.

Команда складається з п’яти українців, що проживають у Європі, і прагне змагатися з топовими суперниками.

Старт проєкту викликав дискусії через минуле деяких гравців. Владислава «leri511» Дригу підозрювали в матчфіксингу, а також критикували за виступи за білоруські та російські команди після початку війни, включно з турнірами з виплатами в рублях.

Капітан Ярослав «byr9» Буряк, відомий проукраїнською позицією, запевнив, що перевірив кожного і переконався в їхній відданості чесній грі, зазначивши, що leri511 визнав помилки, зроблені через особисті обставини.

Офіційний склад Valtrion: Владислав «leri511» Дрига, Іван «remorse» Солодовнік, Денис «tripex17» Гапонов, Олександр «zogeN» Баранишин, Ярослав «byr9» Буряк.

