Олег Гончар

Українська організація Natus Vincere (NAVI) оголосила про старт прийому заявок у проєкт NAVI Junior, спрямованого на пошук молодих талантів у Counter-Strike 2. Про це повідомляється на офіційному сайті NAVI.

Проєкт відкриває можливості для гравців віком від 15 до 17 років, які хочуть розпочати професійну кар’єру в кіберспорті.

Попередні сезони NAVI Junior стали стартовим майданчиком для багатьох талантів, які грають на топовому рівні. У минулому наборі Drin "Makazze" Shaqiri отримав місце в основному складі NAVI, а його партнери по команді перейшли до турецької команди FUT Esports.

Для потрапляння в NAVI Junior необхідно мати рейтинг ELO 3400+ на FACEIT, розмовляти англійською та не бути пов’язаним контрактом з іншими клубами.

