Олег Гончар

В Будапешті (Угорщина) завершився перший півфінальний матч StarLadder Budapest Major 2025. В цій грі французька організація Team Vitaliti перемогла російську Team Spirit з рахунком 2-0.

У Vitaliti були проблеми на своєму виборі, яким став Mirage. Вони поступалися 7:12 й були за крок від поразки, але перевели матч в овертайм і перемогли 19:17. На виборі росіян Vitaliti відіграли краще та перемогли з рахунком 13:8.

У фіналі Vitaliti зіграють з переможцем матчу між українською організацією Natus Vincere та американською FAZE.