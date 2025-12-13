NAVI обіграли найкращу команду сезону та вийшли в півфінал чемпіонату світу
Українська організація була великим андердогом
28 хвилин тому
В Будапешті (Угорщина) завершився останній чвертьфінальний матч StarLadder Budapest Major 2025. В цій грі українська організація NAVI здолала бразильську Furia.
Natus Vincere у матчі проти найкращої команди цього сезону виграли з рахунком 2:1 (13:5 на Mirage, 13:16 на Inferno, 13:3 на Train).
У півфіналі NAVI зіграють проти історично свого принципового суперника FaZe. Півфінал StarLadder Budapest Major 2025 пройде 13 грудня.
Поділитись