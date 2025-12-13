Олег Гончар

В Будапешті (Угорщина) завершився останній чвертьфінальний матч StarLadder Budapest Major 2025. В цій грі українська організація NAVI здолала бразильську Furia.

Natus Vincere у матчі проти найкращої команди цього сезону виграли з рахунком 2:1 (13:5 на Mirage, 13:16 на Inferno, 13:3 на Train).

У півфіналі NAVI зіграють проти історично свого принципового суперника FaZe. Півфінал StarLadder Budapest Major 2025 пройде 13 грудня.