Олег Гончар

Vitality здобули перемогу у гранд-фіналі StarLadder Budapest Major 2025, обігравши FaZe Clan з рахунком 3:1 і ставши першою командою, яка виграла два мейджори поспіль після «золотого» складу Astralis.

FaZe — Vitality— 1:3 (13:6 Nuke, 3:13 Dust2, 9:13 Inferno, 2:13 Overpass).

FaZe стартували з перемоги на Nuke (13:6), але Vitality перевернули серію: розгром на Dust2 (13:3), дотиснули Inferno (13:9) і знищили Overpass (13:2).

apEX (капітан) видав тактичний майстер-клас. Цікаво, що це був перший Bo5-гранд-фінал в історії мейджорів.

Нагадаємо, українська організація NAVI програла в півфіналі та поділила 3-4 місце з росіянами зі Spirit.