Олег Гончар

17-річна зірка футбольної Барселони Ламін Ямаль, якого вважають одним із головних претендентів на майбутній Золотий м’яч, відвідав офіс бразильської кіберспортивної організації FURIA під час відпочинку в Ріо-де-Жанейро.

Про це FURIA повідомила на своїй сторінці в соцмережах.

В Бразилії Ямаль зустрічався з Неймара, який співпрацює з FURIA. Від кіберспортсменів Ламін отримав персоналізовану джерсі організації з номером 19.

Ламін Ямаль

Зазначимо, що раніше FURIA пройшла в плей-оф останнього мейджора в Остіні, США.

Нагадаємо, раніше переможцем мейджора в Остіні стала команда Team Vitality.